بالصور.. ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور يديره أثيوبيان بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) فقد تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة من ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور جنوب العاصمة الرياض يديره أثيوبيان من مخالفي نظامي الإقامة والعمل ( في العقد الثالث من العمر ).

جرى تحرير عينه من المضبوطات واتلاف المصنع وإيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.

الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.

