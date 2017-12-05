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بالفيديو.. فنان تونسي يطلق النار على مذيعة داخل الأستوديو

بالفيديو.. فنان تونسي يطلق النار على مذيعة داخل الأستوديو
تونس(صدى):

اصاب فنان الكوميديا التونسي طارق بعلوش ، جمهور برنامج ” ليميسيون ” تقديم الإعلامية مريم الدباغ ، بحالة من الذعر والخوف داخل الأستوديو عقب إطلاقه النار على مقدمة البرنامج .

ويظهر في الفيديو المتداول قيام الفنان الكوميدى، بإمساك سلاح ناري ” طبنجة ” ورفع يده إلى أعلى ووجه حديثه إلى جمهور البرنامج قائلا: «سيداتى المشاهدين، هنلعب لعبة لأول مرة في التاريخ بعنوان (إل جى في)، وصوب الفنان السلاح ناحية الإعلامية التي كانت تجلس عن يمينه، وأطلق عليها عدة أعيرة نارية، وهو ما أدى لسقوطها مغشيا عليها على الأرض وإصابتها، في حين أطلق جمهور البرنامج الصرخات والاستغاثات.

وبعدها عادت المذيعة للوعي ليسترد الجمهور أنفاسه، ويكتشف الجميع أن المشهد عبارة عن تمثيل.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39330 ] نشر منذ 2 ساعتين

اتركوا التمثيل الثقيل ,,

,, لابد من محاسبته على التخويف وبث الرعب في نفوس الحضور ,

[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 2 ساعتين

صراحة مفلب سخيف و ارعب الجمهور

[ عدد التعليقات: 2066 ] نشر منذ 2 ساعتين

سمااااااااااااااااااااااااااااااااااجه ………

[ عدد التعليقات: 4732 ] نشر منذ 58 دقيقة

بصراحة مشهد ثقيل شويتين

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 56 دقيقة

هاولا جنود الشيطان فشيطان اولا بهم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 21 دقيقة

ابو كاب مبسووط شوف وين حاط يده

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