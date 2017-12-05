بالفيديو: مستشار وزير الدفاع اليمني يؤكد: ” صالح ” لم يُقتل أمس
كشف العميد يحيى أبو حاتم مستشار وزير الدفاع اليمني، أمس الأثنين، أسرار جديدة حول مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي قُتل أمس على يد مليشيا الحوثي.
وقال ” أبو حاتم ” في حوار لفضائية ” أون لايف ” عبر برنامج ” حلقة الوصل ” ، إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لم يُقتل أمس الأثنين، ولكنه قُتل في منزله يوم الأحد.
وأوضح ” أبو حاتم ” أن الفيديو والصور التي تم تداولها أمس هي من ألاعيب جماعة الحوثي الإرهابية الإيرانية؛ لتصوير علي عبد الله صالح بأنه لاذ بالفرار، قائلًا: ” صالح قُتل وهو يواجه العناصر الإرهابية وكان صامدًا ولم يهرب ” .
وأضاف أن ” صالح ” قتل بمخطط قطري صهيوني بالتعاون مع إيران؛ موضحًا أن الرئيس السابق كان مُحنك ولا يسهل الوصول إليه، إلا أن الحوثيين وصلوا إليه عن طريق أحد أقرابه، وهو عبد الملك السياني الذي كان في السابق وزيرًا للدفاع إلا أنه ينتسب لجماعة الحوثي الإرهابية.
مستشار وزير الدفاع اليمني يروي تفاصيل اغتيال #علي_عبدالله_صالح:
قُتل في منزله بتأمر من #النظام_القطري_الصهيوني مع اذناب #إيران في #اليمن .. وأخرجته ميليشيات #الحوثي_الإيرانية إلى طريق قرية #سنحان ثم قاموا بتصويرهٰ لإظهاره لمناصريه بأنه هارب من المعارك.#قطر_تحتفل_بانتصار_الحوثي pic.twitter.com/geIfrn2cVe
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) December 5, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4732 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخيانة هي السلاح الفعال
وقطر سرطان لا بد من اجتثاثه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39330 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلامك مشربك ، ولا يخلو من الصحه ,,
.. اما مسألة مقتله في بيته ، هذي حطها في مخباك لايدري بها احد ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3481 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر دفعت مئات الملايين من الدولارات للقبائل للتخلي عن صالح وفتح الطريق للحوثه لقتله
وهذا كله تدبير من راس الفتنه ايران
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله على نظام الحمدين الغذر عملاء الشريفه المجوسيه