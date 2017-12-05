بالفيديو: مستشار وزير الدفاع اليمني يؤكد: ” صالح ” لم يُقتل أمس

فهمي محمد(صدى):

كشف العميد يحيى أبو حاتم مستشار وزير الدفاع اليمني، أمس الأثنين، أسرار جديدة حول مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي قُتل أمس على يد مليشيا الحوثي.

وقال ” أبو حاتم ” في حوار لفضائية ” أون لايف ” عبر برنامج ” حلقة الوصل ” ، إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لم يُقتل أمس الأثنين، ولكنه قُتل في منزله يوم الأحد.

وأوضح ” أبو حاتم ” أن الفيديو والصور التي تم تداولها أمس هي من ألاعيب جماعة الحوثي الإرهابية الإيرانية؛ لتصوير علي عبد الله صالح بأنه لاذ بالفرار، قائلًا: ” صالح قُتل وهو يواجه العناصر الإرهابية وكان صامدًا ولم يهرب ” .

وأضاف أن ” صالح ” قتل بمخطط قطري صهيوني بالتعاون مع إيران؛ موضحًا أن الرئيس السابق كان مُحنك ولا يسهل الوصول إليه، إلا أن الحوثيين وصلوا إليه عن طريق أحد أقرابه، وهو عبد الملك السياني الذي كان في السابق وزيرًا للدفاع إلا أنه ينتسب لجماعة الحوثي الإرهابية.