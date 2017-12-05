متصفح فيفالدي يوفر وظيفة ” مزامنة البيانات ” في إصداره الجديد

واشنطن(صدى):

يقوم الإصدار 1.14 الجديد من متصفح فيفالدي بتوفير وظيفة مزامنة البيانات، والتي تتيح للمستخدم إمكانية مزامنة العلامات المرجعية وكلمات المرور والملاحظات وإعدادات المتصفح بين عدة أجهزة مثبت عليها المتصفح، والحفاظ على هذه البيانات محدثة باستمرار.

ويمكن للمستخدم تجريب هذه الوظيفة الجديدة من خلال الإصدار التجريبي بيتا، والذي يحمل اسم إصدار Snapshot. ويتمثل الشرط الوحيد، إلى جانب تثبيت الإصدار Snapshot الحالي (1.14.1030.3)، في تسجيل الدخول بواسطة حساب المستخدم، ويتم تفعيل وظيفة مزامنة البيانات في بند القائمة ” Sync ” الجديد في قائمة إعدادات المتصفح.

يذكر أن ” فيفالدي ” يعتبر متصفح مجاني، وما يميزه عن باقي المتصفحات هو كونه يتمتع بخصائص قد لا تجدها في مكان آخر، حيث يمكنك من تخصيص أي شيء كما تريد وبأي شكل أو لون تري.