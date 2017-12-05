أنباء عن وصول نجل شقيق ” صالح ” إلى مأرب

فهمي محمد(صدى):

انتشرت أنباء عن وصول العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، إلى محافظة مأرب اليمنية، برفقة عدد من قيادت المؤتمر الشعبي.

وكان محافظ مأرب سلطان العرادة، قد وجَه رسالة إلى كل قيادات المؤتمر بالعاصمة، وفي بقية المحافظات، دعا فيها كل من ناله ظلم الحوثي في المؤتمر وغيرهم إلى مأرب، قائلًا: ” قلوبنا وبيوتنا مفتوحة للجميع “.

وأعلن أحمد علي عبد الله صالح، النجل الأكبر للرئيس الراحل، في بيان منسوب له، أنه سيقود شخصيًا المعركة ضد قوات الحوثيين في اليمن.

واغتيل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على يد القوات الحوثية، أمس الإثنين.