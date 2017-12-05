كونتي: أتلتيكو منافس كبير وخروجه من دوري الأبطال سيكون ” مفاجأة “

ماجد محمد(صدى):

قال الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، خلال مؤتمرا صحفيا، على منافسه في مباراة اليوم الثلاثاء، الإسباني ” أتلتيكو مدريد ” ، أنه ” أحد أفضل فرق إسبانيا ” ، و ” ربما تكون مفاجأة إذا خرج من دور المجموعات ” في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف كونتي: ” دوري أبطال أوروبا بطولة كبيرة، الأفضل في العالم، ووقعنا في مجموعة معقدة: تشيلسي وروما وأتلتيكو مدريد، رغم أنه لا يمكننا تناسي كاراباكا الذي فقد أمامه أتلتيكو نقاطاً ”

وأكمل: ” قدم أتلتيكو في السابق أداء رائعاً بهذه البطولة، وقبل وقت ليس بالبعيد خاض نهائيين. ستكون مفاجأة لو لم يتأهل، لكن لا ينبغي إغفال أننا خضنا مجموعة صعبة ” .

وأشار كونتي: ” أتلتيكو دائماً ما يكون منافساً كبيراً. كان كذلك في مباراة الذهاب وهو كذلك الآن. سيكون لقاء مفتوحاً لأنهم سيحاولون الفوز. الفارق الوحيد يكمن في أنه مهم للغاية بالنسبة لهم لكن ليس بالنسبة لنا كثيراً ” .

يذكر أن تشيلسي يتصدر المجموعة بـرصيد 10 نقاط، بينما يحل أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط.