” السوق المالية ” توافق على طرح عام لصندوقي سدكو ريت وساطة ريت

علي القحطاني(صدى):

وافقت هيئة السوق المالية على طلب ” الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية ” طرح وتسجيل وإدراج وحدات ” صندوق سدكو كابيتال ريت ” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحًا عامًا.

كما وافقت على طلب ” شركة الوساطة المالية ” طرح وتسجيل وإدراج وحدات ” صندوق وساطة ريت ” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحًا عامًا.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام ” صندوق سدكو كابيتال ريت ” في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وأشارت إلى أنه يجب على المستثمر الإطلاع على الشروط والأحكام التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.