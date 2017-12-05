الفالح : قادة البلاد تدعم التعاون الأستراتيجي مع العراق

نايف السالم(صدى):

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض العراق الدولي السابع للنفط والغاز بالبصرة، وبحضور نظيره المهندس جبار اللعيبي، أن ” التعاون مع العراق توجه استراتيجي ذو أولوية بدعم قيادة بلادنا “.

وأضاف، ” هذه المشاركة الثانية للمملكة في المعارض المقامة في العراق ” ، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الفالح، على توقيع 14 شركة سعودية وعراقية؛ 18 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة المتنوعة والصناعات المرتبطة بها. قائلا : ” توقيع ١٨ مذكرة تفاهم ومشاركة المملكة الثانية خلال شهرين في معارض عراقية ترجمة لجدية قيادتي بلادنا للرقي بالعلاقات الأخوية الى آفاق أرحب والتكامل بين البلدين الشقيقين توجه استراتيجي يحظى بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “.