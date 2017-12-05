هدف : 161 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن اشتراك 161925 منشأة في برنامج دعم نمو توطين المنشآت، وفقاً للإحصاءات الأخيرة للبرنامج، مؤكدة أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ولـ ” هدف ” خالد أبا الخيل، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يسهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين، لافتاً إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، حيث يسهم ” هدف ” بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل ” ، داعيًا المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع ” هدف ” الإلكتروني هنا.