للمرة الثانية.. دمشق تحت قصف الطيران الإسرائيلي

دمشق(صدى):

صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت استهدفت منطقة جمرايا قرب العاصمة دمشق، والتي تضم مركزًا للبحوث العلمية ومستودعات أسلحة لقوات النظام السوري وحلفائه.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن هذا القصف هو الثاني من قبل القوات الإسرائيلية خلال 72 ساعة، مشيرًا إلى أن لم يتضح حتى الآن الهدف الدقيق الذي طاله القصف.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن ” العدو الإسرائيلي قام عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا باستهداف أحد مواقعنا العسكرية في ريف دمشق بالصواريخ وقامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها وأسقطت ثلاثة أهداف منها “.