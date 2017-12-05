للمرة الثانية.. دمشق تحت قصف الطيران الإسرائيلي
صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت استهدفت منطقة جمرايا قرب العاصمة دمشق، والتي تضم مركزًا للبحوث العلمية ومستودعات أسلحة لقوات النظام السوري وحلفائه.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن هذا القصف هو الثاني من قبل القوات الإسرائيلية خلال 72 ساعة، مشيرًا إلى أن لم يتضح حتى الآن الهدف الدقيق الذي طاله القصف.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن ” العدو الإسرائيلي قام عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا باستهداف أحد مواقعنا العسكرية في ريف دمشق بالصواريخ وقامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها وأسقطت ثلاثة أهداف منها “.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 1 ساعة
اين حدكم وجدكم وبأسكم نظام الخور والجبن اذناب الفرس المجوس انتم ومن مالئكم ام ان ذلك مخصص لمواطنيكم الذين لاحول لهم ولا قوة , ارونا شجاعتكم الان وردو ولو بشراخية عن عيون الناس ما انتم قدها
انتم كما قيل فيكم
للصــايل في أرضنا منكم رفقة وخلة واحباب
وعلى ربعهم شـدة وحرن منها الحشى تعنا
يحاصرون ديار العرب بعناد ولليهـــود أعوان
بادت بغدرهـم أقوام وأطفال بحصارهم تفنا
سيوفهــم لنا ممضيـة سريعة قطاعه للرقاب
وللأعادي مثلومـة شفراتها تـجلـي وتتردد وتتثنا
على اهلنا اسود الغاب ما ينلحق لهم باع
وبوجه العدو خرنقات تسمع لطقاعهم من بعيد طنا
على ربعنا كأنهم حطب من الغضى وقاد
وحين يلقون العدو تشم لهدومهم من بعيد صن
على شعبهم الاعزل يرمون بنار وحديد وصمان
وحين يلقون الغزاة ينحاشون بعجل مجنبين عن
او كما قيل
اسد علي وفي الحروب نعامة —- خرقاء تجفل من صفير الصافر
هلا نزلت الى عدونا بالوغى —— بل كان قلبك في جناحي طار
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1956 ] نشر منذ 1 ساعة
و النظام السوري سوف يرد
في الزمان والمكان المناسبين
هههههههههههههههههههه