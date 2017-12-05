” الإسكان ” : مشاريعنا تشمل المملكة بأكملها

عادل الحربي(صدى):

أكد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان ، أن مشاريع الوزارة السكنية تشمل مختلف أنحاء المملكة ، لتشمل مكة والرياض وجدة ، ولا تقتصر على مدن بعينها.

وأشار ” السويلم ” أن بعض المشاريع تم الإعلان عنها والبعض الآخر سيتم الإعلان عنه في وقت قريب ، مؤكدا تكامل البنية التحتية ، وتوافر كافة المرافق الخدمية في المشاريع ، إضافة لتنوع التصاميم والمساحات ، وتراوح الأسعار بين 250 ألف و 700 ألف ريال.

وأوضح ” السويلم ” أن منطقة عسير تضم عددا من المشاريع ، منها ما تم إطلاقه الشهر الماضي في أبها وخميس ومشيط ، بإجمالي 3500 فيلا وتاون هاوس.

وجاء تصريح السويلم ردا على أحد المتابعين ، الذي قال أن الوزارة تهرب من الأزمة في المدن الكبيرة ، ولابد أن توجه مشاريعها للمدن التي يوجد فيها أزمة سكن مثل الرياض وجدة ومكة.