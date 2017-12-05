تفاصيل خطة تشغيل مشروع النقل العام البديل لـ ” خط البلدة ” في الرياض وجدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن تخصيص 173 مليون ريال كدعم لتشغيل خدمة النقل العام البديلة للخدمة المقدمة من الحافلات الأهلية، في مدينة الرياض وجدة.

وأشارت المصادر، إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة جدة (شركة مترو جدة) ستقومان بتوفير مبلغ الدعم السنوي من السنة المالية الحالية من المبالغ المخصصة لمشاريع النقل العام في موازنتيهم، موضحة أن مبلغ الدعم السنوي لتشغيل الخدمة سيكون 36.5 مليون في السنة لمدينة الرياض ولمدة سنتين، و 20 مليوناً في السنة لمحافظة جدة ولمدة خمس سنوات.

ويتضمن المبلغ المطلوب للسنوات المالية اللاحقة للعام المالي الحالي في مشاريع موازنتيهما، على أن تصرف وزارة المالية الدعم بشكل شهري بعد التحقق من متطلباته.

وأوضحت المصادر، أن قيمة التذكرة للراكب الواحد ستكون 3 ريالات للراكب الواحد لخدمة النقل العام البديلة، وستعمل الهيئة العليا لتطوير الرياض، وأمانة محافظة جدة على توقيع عقود الخدمة مع المشغل، بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة النقل العام، وإدارة تشغيل الخدمة ومراقبتها، وكذلك تحصيل إيرادات الإعلانات الحاصلة من تشغيل الخدمة.