القيادة تهنئ رئيس زيمبابوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي مناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية زيمبابوي.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني ، والرجاء بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية زيمبابوي الصديق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية زيمبابوي.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات لفخامته، ولشعب جمهورية زيمبابوي الصديق الرقي والازدهار.