التوتر النفسي يسبب الشيب المبكر 

أماني الغامدي(صدى):

يحدث ويصاب بعض الشباب فى منتصف العشرينات بظهور شعر أبيض ؛وسببه هو نقص هرمون الميلاين، المسؤول عن صبغ الشعر بينما الأسباب الرئيسية فى المشيب المبكر :

1- نقص فيتامينات : يعد نقص فيتامينات B12 من أسباب ظهور المشيب المبكر

2- التوتر النفسي : توجد علاقة وطيدة بين التوتر النفسي والشيب المبكر ، فحين يهاجم التوتر الخلايا الجذعية ويؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض

3- الأمراض : توجد العديد من الأمراض المسببة للمشيب المبكر كالإصابة بالغدة الدرقية وأمراض الغدد الهرمونية وكذلك أكراض المناعة .

4- النيكوتين: إضافة إلى أضراره الغير متناهية ، فهو يؤثر على بصيلات الشعر ويصيبها بالشيب المبكر .