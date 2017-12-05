طائرة إماراتية تحول رحلتها إلى الكويت لوفاة أحد المسافرين

أبو ظبي(صدى):

قال المتحدث باسم طيران الإمارات، إنه تم تحويل الرحلة رقم EK030 التي كانت في طريقها من لندن إلى دبي أمس، إلى الكويت بسبب غياب أحد المسافرين عن الوعي وعدم تجاوبه بعد مواجهته ظروفًا صحية صعبة.

وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة حاول تقديم الإسعافات الأولية وإجراء عملية تنفس اصطناعي للمسافر، وهو مواطن إماراتي في عقده الثالث.

وأشار إلى أنه عند الوصول إلى مطار الكويت تم نقل المسافر إلى المستشفى من قبل الطاقم الطبي، وتم إعلان وفاته بعدها مباشرة، معربًا عن تعازيه لأسرة المتوفي.