بالفيديو.. لص يتسلق الأسلاك الكهربائية للهروب والأهالي يلحقون به

القاهرة(صدى):

وقعت مطاردة غريبة من نوعها بين لص وعدد من الشباب بإحدى المحافظات المصرية ، حيث تسلق الاهالي عمود كهربائي لضبط لص .

وظهر اللص في مقطع فيديو متداول وهو يتسلق الأسلاك الكهربائية بالشارع ، فيما يلحق به عدد من الشباب الذين تسلقوا العمود الكهربائي بسلم ، محاولين الإمساك به ، فيما تمكنوا من إجباره على النزول .