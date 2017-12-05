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بالفيديو.. لص يتسلق الأسلاك الكهربائية للهروب والأهالي يلحقون به

بالفيديو.. لص يتسلق الأسلاك الكهربائية للهروب والأهالي يلحقون به
القاهرة(صدى):

وقعت مطاردة غريبة من نوعها بين لص وعدد من الشباب بإحدى المحافظات المصرية ، حيث تسلق الاهالي عمود كهربائي لضبط لص .

وظهر اللص في مقطع فيديو متداول وهو يتسلق الأسلاك الكهربائية بالشارع ، فيما يلحق به عدد من الشباب الذين تسلقوا العمود الكهربائي بسلم ، محاولين الإمساك به ، فيما تمكنوا من إجباره على النزول .

الي متشعلق فوق داه حرامي و الناس طالعه تجيبو 😂😂😂😂المصري معروف بجبروتو 😂😂😂🇬 🇪 🇭 🇦

Posted by ‎راديو ليالينا اف ام | LAYALINA FM Â»Â» Radio‎ on Thursday, November 30, 2017

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39319 ] نشر منذ 8 دقائق

فضيعين ,,

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