بالفيديو.. لص يتسلق الأسلاك الكهربائية للهروب والأهالي يلحقون به
وقعت مطاردة غريبة من نوعها بين لص وعدد من الشباب بإحدى المحافظات المصرية ، حيث تسلق الاهالي عمود كهربائي لضبط لص .
وظهر اللص في مقطع فيديو متداول وهو يتسلق الأسلاك الكهربائية بالشارع ، فيما يلحق به عدد من الشباب الذين تسلقوا العمود الكهربائي بسلم ، محاولين الإمساك به ، فيما تمكنوا من إجباره على النزول .
الي متشعلق فوق داه حرامي و الناس طالعه تجيبو 😂😂😂😂المصري معروف بجبروتو 😂😂😂🇬 🇪 🇭 🇦
Posted by راديو ليالينا اف ام | LAYALINA FM Â»Â» Radio on Thursday, November 30, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39319 ] نشر منذ 8 دقائق
فضيعين ,,