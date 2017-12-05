ابنة صدام حسين تنعي ” صالح ” : هنيئًا لك الشهادة عمي البطل

بغداد(صدى):

قدَمت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، التعزية لعائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي اغتيل على يد القوات الحوثية أمس الإثنين، مؤكدة أن عائلته كان لها مواقف كبيرة مع أبيها ومع العراق.

وقالت ” رغد ” في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” هنيئاً لك الشهادة عمي البطل إنما الأعمال بالخواتيم الرجل له مواقف خاصة معنا كعائلة الشهيد صدام منذ العدوان الثلاثيني الغاشم عام 91 وما تلاه من أحداث والحصار الجائر على العراق وشعبه وأيضآ الغزو الأمريكي الغاشم كان للرجل موقف لا ينسى “.

وأضافت :” ونحن لا نزكي أحدآ أصبح الآن بيد الله الواحد الإحد ونسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا جميعا وأن يحفظ اليمن والعراق والأمة العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم بأسره “.