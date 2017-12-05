  • الثلاثاء 5

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” العمل ” تغلق 6 محلات ذهب بالجوف

” العمل ” تغلق 6 محلات ذهب بالجوف

” العمل ” تغلق 6 محلات ذهب بالجوف
علي العنزي(صدى):

أغلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف أمس الأثنين ، 6 محلات لمخالفتها نظام التوطين ، خلال جولاتها التفتيشية على قطاع بيع الذهب والمجوهرات بالمنطقة.

وشملت الجولة 50 متجرا ، في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والقريات وطبرجل ، ورصدت خلالها 13 مخالفة ، وذلك إنقاذا للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع الذهب والمجوهرات على المواطنين فقط.

وأشار فهد الدندني مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالجوف ، إلى استمرارية الجولات لمتابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق القرار ، مؤكدا أهمية التزام أصحاب العمل في نشاط بيع الذهب والمجوهرات بالقرار الوزاري وتوطين الوظائف في هذا القطاع.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *