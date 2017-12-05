” القحطاني ” يكشف دور تنظيم الحمدين في أحداث اليمن الأخيرة

طلال الضوي(صدى):

يستمر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، في كشف مخططات الدوحة في اليمن وهدفها الإرهابي الذي تسعى من خلاله لتقسيم الوطن العربي.

وأكد ” القحطاني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على زيادة مخططات تنظيم الحمدين خلال الـ5 أيام الأخيرة مستغلين الأوضاع في صنعاء، قائلًا ” لي وقفات مطولة بكشف خساسة تنظيم الحمدين في اليمن بشكل عام، وفي الخمسة أيام الماضية خصوصًا، خساسة وحقارة ونذالة وتفاصيل ” يشيب لها الولدان ” ، ولاغرابة بذلك على اخوان شريفه “.