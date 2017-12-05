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” القحطاني ” يكشف دور تنظيم الحمدين في أحداث اليمن الأخيرة

” القحطاني ” يكشف دور تنظيم الحمدين في أحداث اليمن الأخيرة
طلال الضوي(صدى):

يستمر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، في كشف مخططات الدوحة في اليمن وهدفها الإرهابي الذي تسعى من خلاله لتقسيم الوطن العربي.

وأكد ” القحطاني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على زيادة مخططات تنظيم الحمدين خلال الـ5 أيام الأخيرة مستغلين الأوضاع في صنعاء، قائلًا ” لي وقفات مطولة بكشف خساسة تنظيم الحمدين في اليمن بشكل عام، وفي الخمسة أيام الماضية خصوصًا، خساسة وحقارة ونذالة وتفاصيل ” يشيب لها الولدان ” ، ولاغرابة بذلك على اخوان شريفه “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4702 ] نشر منذ 25 دقيقة

قطر سرطان الخليج لا بد ان يجتث

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