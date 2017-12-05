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” جدة ” : بإمكان المواطنين الاستفسار عن معاملاتهم إلكترونيًا

” جدة ” : بإمكان المواطنين الاستفسار عن معاملاتهم إلكترونيًا
نايف السالم(صدى):

جدَدت أمانة محافظة جدة، تذكيرها للمواطنين، عن إمكانية الاستفسار عن معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مبنى المحافظة، في إطار حرصها على التسهيل على المواطنين.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” اسأل واستفسر إلكترونياً عن معاملاتك وخدماتنا المتنوعة دون الحاجة لزيارتك لمبنى ” هنا“.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4701 ] نشر منذ 23 دقيقة

تطور ممتاز واهم شيء يكون فعال

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