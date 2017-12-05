” جدة ” : بإمكان المواطنين الاستفسار عن معاملاتهم إلكترونيًا
جدَدت أمانة محافظة جدة، تذكيرها للمواطنين، عن إمكانية الاستفسار عن معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مبنى المحافظة، في إطار حرصها على التسهيل على المواطنين.
وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” اسأل واستفسر إلكترونياً عن معاملاتك وخدماتنا المتنوعة دون الحاجة لزيارتك لمبنى ” هنا“.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4701 ] نشر منذ 23 دقيقة
تطور ممتاز واهم شيء يكون فعال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23564 ] نشر منذ 21 دقيقة
العم أسامة بيداوم ولا خلاص
راح🤔