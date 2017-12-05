بلدية صامطة تُدشن حملة النظافة الشاملة

علي القحطاني(صدى):

بدأت أمس حملة النظافة الشاملة التي تنظمها بلدية محافظة صامطة وتستمر 45 يوما , وتستهدف مختلف الأحياء السكانية والشوارع والطرقات العامة , وذلك بمشاركة اجتماعية واسعة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري أن الحملة تسعى لتنظيف أحياء وحارات مدينة صامطة وشوارعها الرئيسية والفرعية من المخلفات والنفايات وإزالة مخلفات البناء في الشوارع العامة التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة, مشددا على أهمية تعاون المواطنين مع البلدية في الحفاظ على نظافة صامطة بصورة دائمة من خلال الالتزام بوضع المخلفات في أماكنها المخصصة وتوسيع المشاركة المجتمعية في الحملة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل على تحسين شوارع المدينة ورفع المخلفات، للحفاظ على صحة المجتمع من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية.