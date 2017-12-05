تطور جديد في قضية عرض أزياء الفتيات في هيئة المنشآت الصغيرة
أحالت شرطة منطقة الرياض القائمين على عرض أزياء لفتيات بشكل غير قانوني، دون الحصول على التراخيص النظامية للنيابة العامة، لمخالفتهم الأنظمة.
وأثبتت الشرطة مخالفة الجهة المنظمة للتعليمات المبلغة في هذا الشأن، وعدم حصولها على التصاريح اللازمة.
وأكدت إحالتها لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم.
جاء ذلك بعد ساعات من صدور أمر ملكي بإعفاء محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستشار بوزارة التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان من منصبه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23564 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقاموا به من عمل
يعد أفساد وأغراء للشباب والفتيات
وتشبهه باالكفار
واختلاط وتصوير وشي مايرضي الله ولا رسوله
اجلدوهم لابارك الله فيهم
ولاتنسون مقدمة العرض
هذي إذا تقدرون تعلقونها بشعر راسها
يكون أفضل😡
N&7M2[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وش علاقة الصورة بالخبر ( الصورة لمدير شرطة الرياض سابقا يضع رتبة على ضابط )
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23564 ] نشر منذ 55 دقيقة
سلامة نظرك
إي صورة🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4702 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذا عمل مخالف لديننا وشريعتنا وفيه انحلال خلقي لا بد من عقوبة