تطور جديد في قضية عرض أزياء الفتيات في هيئة المنشآت الصغيرة

طلال الغامدي(صدى):

أحالت شرطة منطقة الرياض القائمين على عرض أزياء لفتيات بشكل غير قانوني، دون الحصول على التراخيص النظامية للنيابة العامة، لمخالفتهم الأنظمة.

وأثبتت الشرطة مخالفة الجهة المنظمة للتعليمات المبلغة في هذا الشأن، وعدم حصولها على التصاريح اللازمة.

وأكدت إحالتها لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور أمر ملكي بإعفاء محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستشار بوزارة التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان من منصبه.