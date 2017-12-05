مدير الجوازات: توظيف 140 امرأة برتب عسكرية في القطاع بتوجيه وزير الداخلية

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أنه تم توظيف 140 امرأة في الجوازات بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، برتب عسكرية مختلفة تبدأ من جندي.

وقال اللواء اليحيى، أمس (الإثنين)، إن العدد قابل للزيادة مستقبلا، وذلك في تصريح صحفي عقب حضوره حفلة تخريج الدورة 41 بمعهد الجوازات في الرياض برعاية مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني.

ولفت إلى أن المديرية العامة للجوازات ستعمل بالاتفاق مع أحدى الجمعيات المتخصصة على تدريب منسوبيها على لغة الإشارة لمخاطبة فئة الصم والبكم.وأوضح اليحيى أن 513 طالباً حصلوا خلال عام دراسي على تدريبات عسكرية ونظرية وعلمية وتخصصية، وتركزت على تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات التعامل الراقي مع ضيوف المملكة وإدارة الوقت.