مستند خطير يكشف دور قطر في دعم ميلشيا الحوثي وزعزعة استقرار المملكة (صورة)

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، خطاب أرسله بدر الدين الحوثي مؤسس ميلشيا الحوثي الإيرانية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة في عام 2009.

وجاء بنص الخطاب أن الحوثي يثني على دعم أمير قطر له، مؤكدا أنه سيصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بدعم قطر، وعاهده على الطاعة مقابل ذلك.

وأثار الخطاب غضب رواد ” تويتر “، وأصبحوا يهاجمون أمراء قطر، لافتين إلى خيانتهم للعرب وللخليج.