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  3. مستند خطير يكشف دور قطر في دعم ميلشيا الحوثي وزعزعة استقرار المملكة (صورة)

مستند خطير يكشف دور قطر في دعم ميلشيا الحوثي وزعزعة استقرار المملكة (صورة)

مستند خطير يكشف دور قطر في دعم ميلشيا الحوثي وزعزعة استقرار المملكة (صورة)
طلال الضوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، خطاب أرسله بدر الدين الحوثي مؤسس ميلشيا الحوثي الإيرانية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة في عام 2009.

وجاء بنص الخطاب أن الحوثي يثني على دعم أمير قطر له، مؤكدا أنه سيصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بدعم قطر، وعاهده على الطاعة مقابل ذلك.

وأثار الخطاب غضب رواد ” تويتر “، وأصبحوا يهاجمون أمراء قطر، لافتين إلى خيانتهم للعرب وللخليج.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6340 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 39319 ] نشر منذ 1 ساعة

قاتلهم الله ,,

[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 1 ساعة

من دل ع مكان سير علي صالح رحمه الله
هم القطريون عملاء ايران

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 1 ساعة

والله تبطون عظم وما يتدنس شبر واحد من بلاد الحرمين وباقي مواطن سعودي على قيد الحياة
شاهتم رئيا العين ارتال النعوش يا عبيد المجوس
أما تنظيم الحمدين
فبختصار قالها محمد بن سلمان
مشكلة قطر صغيرة جدآ
نستطيع في عصرية نلعب كورة في مطار الدوحة
لاكن قيادتنا اعزها الله تقلم الأظافر وتقلع الأنياب دون الحاجة للنفير

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 1 ساعة

يا عالم احترموا عقولنا. مو كل ورقة تلقونها تنشرونها وكأنها دليل ، وش اللي يثبت انها صحيحه.
لست مع قطر ولا مع تصرفاتها ولكني مع الحقيقة والتي يجب التحقق منها

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله عليهم ..اهل النفاق والشقاق

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