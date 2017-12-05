مستند خطير يكشف دور قطر في دعم ميلشيا الحوثي وزعزعة استقرار المملكة (صورة)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، خطاب أرسله بدر الدين الحوثي مؤسس ميلشيا الحوثي الإيرانية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة في عام 2009.
وجاء بنص الخطاب أن الحوثي يثني على دعم أمير قطر له، مؤكدا أنه سيصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بدعم قطر، وعاهده على الطاعة مقابل ذلك.
وأثار الخطاب غضب رواد ” تويتر “، وأصبحوا يهاجمون أمراء قطر، لافتين إلى خيانتهم للعرب وللخليج.
خطاب من الهالك #بدر_الدين_الحوثي مؤسس #جماعة_الحوثي_الإيرانية إلى الصهيوني #حمد_بن_خليفة في عام 2009م:
(بدعمكم السخي سنصل لـ #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة ونعاهدكم يا #أمير_المؤمنين على الطاعة).
أجل: الصهيوني عاق الوالدين #حمد_بن_خليفة (أمير المؤمنين) كأني تذكرت #داعش😂 pic.twitter.com/rPWh0aJNRk
— طلال الضوّي (@Taldhwi) December 4, 2017
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6340 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39319 ] نشر منذ 1 ساعة
قاتلهم الله ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 1 ساعة
من دل ع مكان سير علي صالح رحمه الله
هم القطريون عملاء ايران
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 1 ساعة
والله تبطون عظم وما يتدنس شبر واحد من بلاد الحرمين وباقي مواطن سعودي على قيد الحياة
شاهتم رئيا العين ارتال النعوش يا عبيد المجوس
أما تنظيم الحمدين
فبختصار قالها محمد بن سلمان
مشكلة قطر صغيرة جدآ
نستطيع في عصرية نلعب كورة في مطار الدوحة
لاكن قيادتنا اعزها الله تقلم الأظافر وتقلع الأنياب دون الحاجة للنفير
علي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 1 ساعة
يا عالم احترموا عقولنا. مو كل ورقة تلقونها تنشرونها وكأنها دليل ، وش اللي يثبت انها صحيحه.
لست مع قطر ولا مع تصرفاتها ولكني مع الحقيقة والتي يجب التحقق منها
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله عليهم ..اهل النفاق والشقاق