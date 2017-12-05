طرح 590 فيلا في مشروع واجهة الدمام.. تعرف على قيمتها لمستفيدي الدعم
كشفت الجهة العقارية المطورة لمشروع واجهة الدمام السكني، عن قيمة الفلل المطروحة لمستفيدي الدعم السكني في برنامج وزارة الإسكان، موضحة أنها تبلغ 595 ألف ريال.
وأكدت الشركة المطورة، أن 80% من الوحدات السكنية للمشروع والبالغة 590 فيلا، ستخصص لمستفيدي الوزارة؛ حيث تأتي امتداداً لدفعات برنامج ” سكني “، موضحة أن لديها خطة أولية مع الوزارة لتسليم 100 وحدة سكنية كل 8 أشهر، وفقا لصحيفة الوطن.
وأوضحت الشركة أن عمليات الحجز والمعاينة بدأت لتسويق الوحدات السكنية بمشروع واجهة الدمام، على المواطنين من مستفيدي الدعم السكني.
الهاوي[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخبر غير دقيق أنا طلعت لي أرض من غير دعم ولاقرض ولاشي وانا مامعي فلوس أبنيها كلمتهم قالو أبنها أنت دبر حالك أرض صغير وفي مكان بعيد والاسوأ من ذلك ممنوع حتى أبيعها ,انا شخص عندي أطفال وساكن بأجار ووضعي سيئ جداً بالله عليكم وين الدعم .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ليل ما اطولك
ولد حــــــــــــــــــــــرب[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
موضحة أن لديها خطة أولية مع الوزارة لتسليم 100 وحدة سكنية كل 8 أشهر، هههههههههههههههههههههههه
ضحكتوني وانا مالي خلق اضحك . كل كلامهم عار من الصحة انا كنت عندهم بصراحة قمة الفساد وضحك على الدقون والمواطن المسكين هو الضحية . المصيبه ان الشركة المطوره اللي اعطت الاراضي للوزاره هي الشركة الوحيده اللي موجوده واللي من خلالها تقدر تقترض منهم يعني بالبلدي تعطيك ارض وبنفس الوقت هي تبني لك ماخذه فلوس من الدوله وماخذه فلوس من المواطن .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4702 ] نشر منذ 1 ساعة
وفي النهاية مساحتها 90 متر لو تمغط الصباح طلعت كراعينك للشارع
rolex[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 55 دقيقة
غير صحيح.ليش الكذب.
انا طلع اسمي ورحت لهم
وافادوني ان سعر الدبلكسات 750 الف ريال
وهي لاتستحق هذا السعر بتاتا خلافا على موقعها اللي بوادرين
وان لايكون لديك التزامات نهائيا
وراتبي 7100 لايمولني البنك الى بعد ايداع الفرق الائتماني
وان لايكون لدي التزامات
والبنوك المستقبلة الانماء والرياض وشركة دراية فقط
مع العلم انهم لايشترون المديونيات التابعه لبنك الراجحي بتاتا
يعني بالعربي راتبك ضعيف
ضف وجهك وفارقنا