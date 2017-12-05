طرح 590 فيلا في مشروع واجهة الدمام.. تعرف على قيمتها لمستفيدي الدعم

علي القحطاني(صدى):

كشفت الجهة العقارية المطورة لمشروع واجهة الدمام السكني، عن قيمة الفلل المطروحة لمستفيدي الدعم السكني في برنامج وزارة الإسكان، موضحة أنها تبلغ 595 ألف ريال.

وأكدت الشركة المطورة، أن 80% من الوحدات السكنية للمشروع والبالغة 590 فيلا، ستخصص لمستفيدي الوزارة؛ حيث تأتي امتداداً لدفعات برنامج ” سكني “، موضحة أن لديها خطة أولية مع الوزارة لتسليم 100 وحدة سكنية كل 8 أشهر، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضحت الشركة أن عمليات الحجز والمعاينة بدأت لتسويق الوحدات السكنية بمشروع واجهة الدمام، على المواطنين من مستفيدي الدعم السكني.