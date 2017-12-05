هذا هو السعر الرسمي لتذكرة مواجهة الأخضر وروسيا في المونديال

نواف السالم(صدى):

تُستأنف ظهر اليوم عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم، وبإمكان جماهير المنتخب السعودي الحصول على تذاكر مواجهات الأخضر في المونديال التي ستكون أمام روسيا في الافتتاح، والأوروجواي في ثاني المواجهات، وأخيرا مواجهة المنتخب المصري الشقيق، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وبإمكان الجماهير التقدم بطلباتهم للحصول على تذاكر مباريات فردية محددة، أو تذاكر مخصصة لملعب معين، أو تذاكر المشجعين.

وإذا كان عدد الطلبات أكثر من التذاكر المتاحة خلال هذه المرحلة، سيتم تخصيص التذاكر من خلال سحب عشوائي، دون الأخذ في الاعتبار تاريخ تقديم الطلب، إذ ستكون للجميع الفرصة نفسها في الحصول على التذاكر، سواء لأولئك الذين تقدموا بطلب في اليوم الأول، أو لأولئك الذين تقدموا بطلب في اليوم الأخير. وسيراوح سعر تذكرة مباراة الافتتاح بين منتخبنا والمنتخب الروسي المستضيف بين 220 و550 دولارا، أي ما يعادل 825 و2000 ريال.