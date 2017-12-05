محلات الذهب مغلقة لليوم الثاني على التوالي لهذا السبب
استمرت عدد من محلات الذهب، إغلاق أبوابها بحجة إجراء صيانة، بعد صدور قرار بتوطين قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك خوفا من فرض غرامات مالية عليها لعدم التزامها بالقرار.
وشهد قطاع الذهب، تراجع ملحوظ في عدد المحلات المفتوحة، وذلك بعدما كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن وجود 85 فرقة تفتيشية تضم ما بين 6 إلى 7 أفراد تقوم بجولات ميدانية على المجمعات والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وفقا لصحيفة المدينة.
الدسك22[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه مغلقة المحلات يأصحاب الذهب
أليست حكومتنا الرشيدة تقف معنا نحن معشر الشباب
اليست حكومتنا وقفت معكم كتجار انتم للذهب
أليس الأجنبي هو الذي ضايقنا في أرزاقنا سؤال لك ايها التاجر السعودي الوطني المؤمن بربه الا تستحي وتفتح محلك لنا كمعشر الشباب الطموح الواعد واشتغل عندك ** أليس الأجنبي ألح عليك بأن تقفل المحل الذهب في وجوهنا
اذا الإجابة لست مواطن حقيقي عندك حس الإنتماء اذا أنتم مسعودين يامعشر التجار الذهب ( حضارم )
لا تريدون الخير لنا ولا للوطننا
انكشفت اللعبة واصبحت واضحة انتم لستم سعوديين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4702 ] نشر منذ 19 دقيقة
قواكم الله خطوة ايجابية