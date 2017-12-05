محلات الذهب مغلقة لليوم الثاني على التوالي لهذا السبب

نايف السالم(صدى):

استمرت عدد من محلات الذهب، إغلاق أبوابها بحجة إجراء صيانة، بعد صدور قرار بتوطين قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك خوفا من فرض غرامات مالية عليها لعدم التزامها بالقرار.

وشهد قطاع الذهب، تراجع ملحوظ في عدد المحلات المفتوحة، وذلك بعدما كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن وجود 85 فرقة تفتيشية تضم ما بين 6 إلى 7 أفراد تقوم بجولات ميدانية على المجمعات والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وفقا لصحيفة المدينة.