نشطاء يدشنون هاشتاجا لمهاجمة قطر يعد دعمها لـ ” الحوثي ” ونشر فكره

الدوحة(صدى):

هاجم حساب يدعى ” العجمية ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” دولة قطر وتنظيم الحمدين.

وتحت هاشتاج ” #قطر_تحتفل_بانتصار_الحوثي “، أظهر عدد من النشطاء دور قناة الجزيرة بمختلف وسائلها الاخبارية دعمها للحوثي ونشر نهجه وأفكاره وتؤيده عليها.