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نشطاء يدشنون هاشتاجا لمهاجمة قطر يعد دعمها لـ ” الحوثي ” ونشر فكره

نشطاء يدشنون هاشتاجا لمهاجمة قطر يعد دعمها لـ ” الحوثي ” ونشر فكره
الدوحة(صدى):

هاجم حساب يدعى ” العجمية ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” دولة قطر وتنظيم الحمدين.

وتحت هاشتاج ” #قطر_تحتفل_بانتصار_الحوثي “،  أظهر عدد من النشطاء دور قناة الجزيرة بمختلف وسائلها الاخبارية دعمها للحوثي ونشر نهجه وأفكاره وتؤيده عليها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14431 ] نشر منذ 2 ساعتين

نظام الحمدين من المغضوب عليهم

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