نشطاء يدشنون هاشتاجا لمهاجمة قطر يعد دعمها لـ ” الحوثي ” ونشر فكره
هاجم حساب يدعى ” العجمية ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” دولة قطر وتنظيم الحمدين.
وتحت هاشتاج ” #قطر_تحتفل_بانتصار_الحوثي “، أظهر عدد من النشطاء دور قناة الجزيرة بمختلف وسائلها الاخبارية دعمها للحوثي ونشر نهجه وأفكاره وتؤيده عليها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23564 ] نشر منذ 3 ساعات
في زمننا هذا أقولها وبكل صرااااااحة
قطر أم الخبائث😡
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14431 ] نشر منذ 2 ساعتين
نظام الحمدين من المغضوب عليهم