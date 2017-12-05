بعد مستواه العالي.. محاولات حثيثة من ” الاتحاد ” لاقتناص ” الساحر ” موسم مقبل 

نواف السالم(صدى):

بعد تقديمه مستويات فنية رائعة، تسارع إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع إلى تجديد عقد اللاعب كارلوس فيلانويفا الملقب بـ” الساحر “، قبل دخوله الفترة الحرة في شهر يناير القادم، التي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد.

وتهدف إدارة الاتحاد بحسب مصدر مطلع، إلى قطع الطريق على الأندية اللاتينية والخليجية والمحلية التي تنوي الظفر بخدماته.

وكان رئيس النادي السابق المهندس حاتم باعشن، راهن على أنه سيكون صفقة رابحة، وسط مخاوف أنصار العميد الذين تحفظ بعضهم على التعاقد معه، رغم أنه لم يكلف خزينة العميد مبالغ طائلة خلال العقدين اللذين وقعهما في عهد إدارتي المسعود وباعشن، رغم وجود عروض احترافية من أندية محلية ولاتينية، إذ نجح الأخير في التجديد معه بتسليمه مستحقاته المالية كاملة عن الموسم الماضي، ورفع راتبه الشهري، وتأمين سكن خاص له تم اختياره من قبله هو وعائلته، بمساهمة ودعم مالي من قبل الرئيس السابق أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، وتم الإبقاء على فيلانويفا اتحاديا.