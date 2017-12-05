بالفيديو.. مصري يحرج قناة ” الجزيرة ” ونظام تميم بهذا السؤال
نشر حساب يدعى ” وسم ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو لضيف مصري، يتحدى فيه قناة الجزيرة أن تتعرض للاحتلال الإيراني لعدد من البلدان العربية كما تهاجم الأنظمة العربية.
نشر ” وسم ” هذا الفيديو تحت هاشتاج #قطر_تحتفل_بانتصار_الحوثي والذي تفاعل معه عدد من نشطاء ” تويتر ” محملين قطر مسؤولية ما يحدث في اليمن.
#مصري يتحدي #الجزيرة بوق #المجوس ونظام #قطر اذناب الفرس ان يرد على تسأله هذا 👇🏻😊
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:#قطر_تحتفل_بانتصار_الحوثي
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— #وسم 🇸🇦 (@wasmm6) December 5, 2017
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14431 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعا لن تتحدث الجزيره عن الشريفه المجوسيه بنت المتعه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23564 ] نشر منذ 2 ساعتين
قدع👍
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يحفظك و صح كلامك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4701 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر ستطرد من مجلس التعاون الخليجي وسيهدم اقتصادها
لعنة الله على ايران الرافضيه واخوان شريفة الخونة
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6340 ] نشر منذ 1 ساعة
المجوس و قطر والاخوانجية اقذر ماعرف العالم