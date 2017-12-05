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  3. بالفيديو.. مصري يحرج قناة ” الجزيرة ” ونظام تميم بهذا السؤال

بالفيديو.. مصري يحرج قناة ” الجزيرة ” ونظام تميم بهذا السؤال

بالفيديو.. مصري يحرج قناة ” الجزيرة ” ونظام تميم بهذا السؤال
الدوحة (صدى):

نشر حساب يدعى ” وسم ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو لضيف مصري، يتحدى فيه قناة الجزيرة أن تتعرض للاحتلال الإيراني لعدد من البلدان العربية كما تهاجم الأنظمة العربية.

نشر ” وسم ” هذا الفيديو تحت هاشتاج #قطر_تحتفل_بانتصار_الحوثي والذي تفاعل معه عدد من نشطاء ” تويتر ” محملين قطر مسؤولية ما يحدث في اليمن.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14431 ] نشر منذ 2 ساعتين

طبعا لن تتحدث الجزيره عن الشريفه المجوسيه بنت المتعه

[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربنا يحفظك و صح كلامك

[ عدد التعليقات: 4701 ] نشر منذ 2 ساعتين

قطر ستطرد من مجلس التعاون الخليجي وسيهدم اقتصادها

لعنة الله على ايران الرافضيه واخوان شريفة الخونة

[ عدد التعليقات: 6340 ] نشر منذ 1 ساعة

المجوس و قطر والاخوانجية اقذر ماعرف العالم

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