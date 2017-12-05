بالفيديو.. مصري يحرج قناة ” الجزيرة ” ونظام تميم بهذا السؤال

الدوحة (صدى):

نشر حساب يدعى ” وسم ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو لضيف مصري، يتحدى فيه قناة الجزيرة أن تتعرض للاحتلال الإيراني لعدد من البلدان العربية كما تهاجم الأنظمة العربية.

نشر ” وسم ” هذا الفيديو تحت هاشتاج #قطر_تحتفل_بانتصار_الحوثي والذي تفاعل معه عدد من نشطاء ” تويتر ” محملين قطر مسؤولية ما يحدث في اليمن.