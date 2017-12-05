تركي آل الشيخ: عودة الرياضة الكويتية قريبا

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أن عودة الرياضة الكويتية ستكون خلال أيام، وذلك بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا الملف.

وأوضح آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: ” إن شاء الله أخبار مفرحة عن عودة الرياضة الكويتية، ومثل ما قلت سابقا هذا أقل ما نقدمه لأبونا الشيخ صباح، والشكر لسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمه لي في هذا الملف “.