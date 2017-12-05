نائب رئيس الهلال يطير إلى كوالالمبور لحضور قرعة آسيا
غادر نائب رئيس نادي الهلال عبدالرحمن النمر، أمس الاثنين، إلى مدينة كوالالمبور، لتمثيل فريق الهلال في قرعة دوري أبطال آسيا 2018، التي ستسحب غدا الأربعاء، عند الساعة 11 صباحا بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية.
وسيمثل المملكة في هذه النسخة فريقا الهلال والأهلي.
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 3 ساعات
اوراوا مو مشارك في هذه النسخه حراااااااااااااام
عليان[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايضاً النصر غير مشارك ولا الاتحاد لللاسف
المهم المشاركه القووويه والفعاله ورفع اسم المملكه بالمحافل الدوليه
الهلال حاول ومحاوله قويه اخرج اغلب فرق الغرب ووصل للنهايه وخسر بشرف
لكن الشرهه على الانديه الثانيه الى تخسر من الاخويااا بالاربعه وتخرج من دور المجموعات
ويسمون انفسهم عالمييين ههههههه عالمين على ايش ممكن بتشجيع جميع انديه العالم 🙂
شيخين[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاماصدق برضكم مابطلتو
أبونايف[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخساره ماعندنا مثل الوليد بن طلال يسدد ديونا
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6340 ] نشر منذ 1 ساعة
نصيحة لاتروح مامليتوا من المسخرة تفحطون وفي الاخير تنطقون وتنهزمون ونطقطق عليكم
ناقشهم يسوون كأس للاستحواذ اهم شي الاستحواذ ههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4701 ] نشر منذ 17 دقيقة
خير ان شاء الله