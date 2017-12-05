نائب رئيس الهلال يطير إلى كوالالمبور لحضور قرعة آسيا

نواف السالم(صدى):

غادر نائب رئيس نادي الهلال عبدالرحمن النمر، أمس الاثنين، إلى مدينة كوالالمبور، لتمثيل فريق الهلال في قرعة دوري أبطال آسيا 2018، التي ستسحب غدا الأربعاء، عند الساعة 11 صباحا بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية.

وسيمثل المملكة في هذه النسخة فريقا الهلال والأهلي.