رئيس ” الأهلي ” يناقش الأخطاء التي تسببت في خسارته أمام ” الهلال “

نواف السالم(صدى):

اجتمع الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الأهلي مع اللاعبين وطالبهم فيه بإبداء وجهات نظرهم في خسارة فريقه الأخيرة من الهلال في الجولة الـ 12 من دوري المحترفين السعودي.

كما طالب تركي اللاعبين بتوضيح أسبابها، ووضع الحلول، واتفق الجميع على أن مدرب الفريق ريبيروف بريء من تراجع مستوى نتائج الفريق، وأن هناك قصورا من جانبهم، واعدين بالظهور المشرف في المباريات القادمة، قبل أن يعد اللاعبون بفتح صفحة جديدة وتغيير تلك الصورة السيئة التي ظهروا بها في الجولات الماضية، مجددا في الوقت نفسه ثقته في الجهاز الفني للفريق.

وأجرى الفريق تدريباته مساء أمس على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار استعدادات الفريق للقاء أحد مساء الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت اشتملت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية من ثم الفنية قبل أن يختتم ريبيروف التدريبات بمناورة استمرت 20 دقيقة طبق خلالها بعض الجمل التكتيكية.

‏فيما واصل الثنائي معتز هوساوي، والنيجيري جودفري أبو أبوانا برنامجهما العلاجي والتأهيلي، برفقة أخصائي العلاج.