أسباب إقالة وكيل جامعة الطائف من منصبه 

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف أمس الإثنين، أنها أعفت وكيل الجامعة من منصبه لضمان سلامة التحقيقات الجارية عن وجود مخالفات تتعلق بالنشر العلمي في بحث سابق، وكلفت وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع بديلا له، إضافة إلى عمله، لحين تعيين وكيل آخر.

وبينت الجامعة، أن القرار صدر انطلاقا من مسؤوليتها العلمية كمؤسسة أكاديمية تحرص على تطبيق أعلى درجات الالتزام بالمعايير العلمية والأكاديمية في جميع أعمالها، وتحديد أعمال أعضاء هيئة التدريس لا سيما في مجال الجامعة.

وأضافت، أن البيان يأتي التزاما بنهجها في الشفافية والوضوح، ولبيان خلفية القرار وحيثياته، وحتى لا يساء تفسيره بأمور أخرى لا تمت له بصلة.