خبير جوي: موجة قطبية باردة قادمة وهذه أماكن التأثر 

عادل الحربي(صدى):

تنبأ زياد الجهني الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن يطرأ انخفاض خفيف لدرجات الحرارة خلال هذه الليلة، ويستمر 72 ساعة بشكل خفيف، ثم تبدأ الموجة الباردة القوية يوم الخميس، وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وقال الجهني، إنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة، تصل معها درجات الحرارة دون درجة الصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، أجزاء من منطقة تبوك وما حولها وكذلك حائل وشمال القصيم)، بينما شمال الوسطى وشمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن حول درجتين، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى (الرياض) وما حولها بشكل قوي.

وأكد الجهني أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة، وتستمر أيامًا عدة بمشيئة الله.