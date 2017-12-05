بالصور.. لا يوجد إطفاء في مجمع ” السيح ” التعليمي وشكاوي من مدارس القصيم 

سالم المطيري(صدى):

رغم تشديدات إدارة الأمن والسلامة بوزارة التعليم على ضرورة وجود مخارج طوارئ في المدارس، تم رصد مخارج تالفة في مجمع السيح التعليمي، التابع لمحافظة رياض الخبراء.

تمثلت حالات التلف في إزالة إدارة المدرسة قبل نحو شهر ونصف الشهر صناديق خراطيم إطفاء الحريق؛ الأمر الذي رفع نسبة الخطر حال اندلاع حريق – لا قدر الله -.

ويضم مجمع السيح أكثر من 160 طالبة ومعلمة وإدارية، وعمره 22 عامًا، يفتقر لـ”الإطفاء” بسبب نزع خراطيمه من قِبل الإدارة في وقت سابق.

وهو الأمر ذاته، اشتكى منه أولياء الأمور إلى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، التي أفادت بأن خضوع المجمع لأعمال مشروع استحداث وتجديد وسائل منظومة السلامة المدرسية تطلب بعض التعديلات والتغييرات لمواقع تلك الصناديق، مشيرة إلى وجود صناديق بديلة معدة للاستخدام.