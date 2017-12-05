​بالصور.. الصقور والزي السعودي تزينان صور وزير الطاقة الأمريكي

نايف السالم(صدى):

قام ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي برحلةى برية في المملكة خلال زيارته لها، وهو ما أظهراته الصور التي نشرها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح.

وجلس وزير الطاقة الأمريكي على الرمال ويمسك بصقر ويتناول طعاماً شعبياً، فيما أظهرت صورة أخرى بيري بالزي السعودي ممسكاً بسيف ومرتدياً البشث والشماغ والعقال.

يذكر أن ريك بيري قد التقى أمس (الإثنين) خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض؛ لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة، كما التقى أيضاً بولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لبحث مجالات الشراكة في قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة.