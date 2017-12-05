محاولات لخفض وزن الخبز لـ 300 جرام بدلا من 510 لتخفيف الهدر 

حمود العنزي(صدى):

بعدما بدأت بعض المخابز بالتلاعب بأحجام رغيف الخبز، المقدر بـ 510 جرامات للريال الواحد، وذلك بعدما ذكرت جمعية حماية المستهلك أن 52% من المخابز لا تلتزم بحجم المقدر لرغيف الخبز، تتجه لجان المخابز الوطنية في السعودية إلى خفض حجم الخبز من 510 جرامات للأربعة أرغفة، التي تباع بريال واحد إلى 300 جرام.

وأكدت المصادر أن هذه التوصية ما زالت في طور الدراسة، وتهدف لتخفيف الهدر السنوي للخبز الذي يقدر بنحو 30% من الخبز المستهلك في السعودية سنويا.

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز رئيس لجنة المخابز بغرفة تجارة وصناعة جدة فايز حمادة إن المخابز التي تنقص وزن الخبز تعتبر مخالفة؛ إذ إنه لم يسمح لأي مخبز تقليل وزن رغيف الخبز وإلا سيغرم المخبز نحو خمسة آلاف ريال.

ولفت إلى أن أصحاب المخابز يعانون من أمور عدة، منها رواتب العمالة، وضريبة القيمة المضافة التي ستطبق بداية العام المقبل، إلى جانب التأمين الصحي لعاملي المخابز ورسوم مكتب العمل؛ الأمر الذي رفع تكلفة الإنفاق التشغيلي للمخابز.

وأضاف حمادة: الوزن المناسب للخبز في المملكة يجب ألا يتجاوز 300 جرام للريال الواحد، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع حجم الهدر.

وأفاد بأنه ما زالت توجد دراسات تتداول بين لجان الغرف الوطنية السعودية؛ لمناقشة أحجام الخبز المناسبة.

ونوه إلى أن السعودية أقل دول العالم من ناحية تكلفة الخبز مقابل حجمه؛ نظرا لدعم المملكة للدقيق، مقارنة بباقي الدول.