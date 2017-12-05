العمل: توطين المجوهرات يوفر 20 ألف وظيفة

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن توطين أسواق الذهب والمجوهرات سيوفر فرصا وظيفية للشباب تصل إلى 20 ألف وظيفة.

وأوضح أن متابعة التوطين تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الوزارة في مبادراتها ضمن تحقيق رؤية 2030؛ من أجل توطين القطاعات والأنشطة بما فيها أسواق الذهب والمجوهرات التي تعتبر من القطاعات الحيوية المهمة، مشيرا إلى أن غرامات المخالفات تصل إلى 20 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمال في حال عدم الالتزام بقرار التوطين، كما تحال المحلات المشتبه بأنها تمارس التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار.