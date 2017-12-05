تفاصيل عملية اغتيال عارف الزوكا أمين حزب المؤتمر باليمن 

أفادت مصادر أنه تم اغتيال عارف الزوكاـ الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بدم بارد على يد مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية داخل المستشفى العسكري الذي نقل إليه بعد إصابته بجروح متوسطة خلال عملية اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق إن الزوكا قتل خلال عملية اغتيال صالح، لكن تبين أنه أصيب ونقل إلى المستشفى العسكري، قبل أن تجهز عليه الميليشيات الإيرانية بدم بارد، وفق المصادر.

وكان الرئيس اليمني السابق، برفقة الزوكا والقيادي ياسر العواضي واللواء عبد الله محمد القوسي.

وأضافت المصادر أنه “فور اتجاه موكب من الستين اتجاه سنحان تمت ملاحقته من قبل أطقم حوثية تقدر بـ20 مركبة عسكرية وعند وصولة قرب قرية الجحشي تم إطلاق النيران نحو السيارات التي كان يستقلها صالح وقيادات حزبه، مما أدى إلى مقتل صالح”.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية قامت بإنزال صالح من السيارة التي كان يستقلها مع مرافقيه، وتم قتله بدم بارد.