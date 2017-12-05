هذا هو مصير من شوهوا الواجهة البحرية الجديدة في جدة 

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر أن من ضبطوا يشوهون الواجهة البحرية الجديدة (Jeddah Waterfront) التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي، ستطبق بحقهم لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضافت المصادر أنه لم تسجل أية مخالفة أمنية في الواجهة، وأن من تم رصدهم عبر كاميرات المراقبة أو المراقبين الميدانيين، تعدوا على مجسم المشروع، والألعاب الموجودة، إضافة إلى استخدام مواقد غاز وإشعال الفحم لغرض الشيشة أو الشواء، وقطف الزهور أو تكسير الأشجار، والبيع غير النظامي من الباعة الجائلين الذين تمت مصادرة بضائعهم وأحيلوا لجهات الاختصاص.

كما تم رصد مخالفات مرورية في الواجهة البحرية من ارتقاء بالمركبات للطريق الفاصل بين المسارين والوقوف الخاطئ للمركبات.

وشددت المصادر على تواجد الأجهزة الأمنية في الموقع سواء من خلال غرفة المراقبة والتحكم، أو عبر قوة خاصة من أمن المهمات والواجبات الخاصة، إضافة إلى الدوريات الراجلة على امتداد الكورنيش التي من مهماتها حفظ أمن المتنزهين والتعامل مع أي حالات أمنية، إذ لدى القوة مركبات القولف التي تمكنهم من الانتقال السريع ومباشرة الحالات مع توافر المركبات الأمنية الرسمية.

وبينت الجهات المختصة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاما ضد أي متعد على المرافق العامة في المشروع، وسيتم إحضار غير المتعاونين لتنفيذ العقوبات «مخفورين» عن طريق الأجهزة المختصة بعد رفع الأمر لإمارة المنطقة ومحافظة جدة.