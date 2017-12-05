ترامب وماكرون يبحثان سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا، أمس الاثنين، بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن الرئيسان اتفقا خلال الاتصال على ضرورة قيام الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بحل خلافاتهما عن طريق الحوار، إضافة إلى بحث سبل احلال السلام في الشرق الأوسط .

وأوضح البيان بأن هذه المباحثات الهاتفية بين الرئيسين تؤكد على عمق العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا كحليفين ملتزمين بالاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.