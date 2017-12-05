مواطن يتوجه إلى أبوظبي مشيا على الأقدام احتفاءً باليوم الوطني الإماراتي

طلال الغامدي(صدى):

انطلق مواطن في رحلة برية من المملكة إلى مدينة أبوظبي مشيا على قدميه، احتفاء بالذكرى الـ46 لليوم الوطني الإماراتي.

وأكد المواطن، أنه يحاول التعبير عن مشاعر الحب والترابط بين الشعبين السعودي والإماراتي، فيما التقطت صورة له خلال رحلته حاملاً في يده علم دولة الإمارات.