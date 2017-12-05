مواطن يتوجه إلى أبوظبي مشيا على الأقدام احتفاءً باليوم الوطني الإماراتي
انطلق مواطن في رحلة برية من المملكة إلى مدينة أبوظبي مشيا على قدميه، احتفاء بالذكرى الـ46 لليوم الوطني الإماراتي.
وأكد المواطن، أنه يحاول التعبير عن مشاعر الحب والترابط بين الشعبين السعودي والإماراتي، فيما التقطت صورة له خلال رحلته حاملاً في يده علم دولة الإمارات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23554 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا يشيخ😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23554 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياناس شوفوني
وياقنوات وياصحف وياأعلام
صوروني أنا رايح للأمارات
وإن شاء الله يستقبلوني
وإذا مافي تصوير وشهره مني بروح
باالحفاوات والشيكااات
أقول أركد الله يرحم والدينك
لاتفطس علينا قبل ماتوصل منفذالبطحاء
أنت وهاالكرشه
يبوي الحب والولاء والصداقه هذي كلها ف القلوب
نعم نحب شعب الأمارات ونفرح لفرحهم وعيدهم عيدنا وعيدنا عيدهم
بس مو لها الدرجة
عاد🤔
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1782 ] نشر منذ 14 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل …قال مشيا على الاقدام قال 😅😅