معرض جدة للكتاب يستعد بـ50 فعالية ثقافية متنوعة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة معرض جدة الدولي للكتاب عن أكثر من 50 فعالية متنوعة، تشمل أفلاماً قصيرة، وندوات ثقافية ومحاضرات ولقاءات مفتوحة، وورش عمل، وعروضاً حية، في فترة أيام المعرض من 14 إلى 24 ديسمبر 2017 في أبحر الجنوبية بمحافظة جدة.

وأوضح رئيس اللجنة الثقافية بالمعرض حسين بافقيه أن البرنامج الثقافي يتلاءم مع موضوع المعرض الذي يتجه إلى الكتاب والقراءة وقضايا النشر والتأليف، مشيراً إلى أن البرنامج يسعد بمشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة التي تستطيع أن تقدم قدراتها الأدبية والثقافية .

وبين بافقيه أن البرنامج الثقافي يتضمن عدد من النشاطات الجديدة مثل مؤتمر للقراء لنحو 15 قارئاً وقارئة، وهاكثون (تحدي ابتكار القراءة)، لمناقشة عدد من قضايا الكتاب الإلكتروني والنشر ويشارك فيها نحو 80 شاباً وشابة، بالإضافة إلى النشاطات الفنية التي تتصل بالفن التشكيلي أو الخط والعروض الموسيقية والفنية والتصوير التي يشارك فيها فنانون من الداخل والخارج إضافة إلى عرضين مسرحيين .