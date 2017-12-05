صواريخ إسرائيلية تستهدف منشأة عسكرية في دمشق

دمشق(صدى):

قال التلفزيون الرسمي السوري، أمس الاثنين، إن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على منشأة عسكرية في ريف دمشق مضيفا أن الدفاع الجوي السوري اعترض ثلاثة من الصواريخ.

وأكدت مصادر ميدانية، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مركز البحوث العليمة في منطقة جمرايا وجبال الدريج بريف دمشق وأن أصوات انفجارات سمعت في عموم العاصمة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن ” الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة تضم مركزاً للبحوث العلمية ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه في جمرايا “.

وسمع دوي ثلاثة انفجارات قوية من اتجاه جمرايا إلى الغرب من دمشق، وتصاعد دخانا كثيفا فوق المنطقة.