هذه هي خطة جماعة الحوثيين المقبلة 

فهمي محمد(صدى):

قالت مصادر إن خطة جماعة الحوثيين القادمة تتمثل في سجن أعضاء مجلس النواب الموالين لصالح أو تصفيتهم، وعلى رأسهم رئيس المجلس يحيى الراعي.

وأضافت المصادر بحسب موقع ” يمن برس ” أن جماعة الحوثي لا ترغب في حل مجلس النواب لأن هذا قد يسبب لغط لدى الرأي العام لكنها ستقوم بتصفية الأعضاء الموالين لصالح والزج بهم في السجون بتهمة الولاء لصالح والتحالف ومشاركته في الأحداث الأخيرة.

وبحسب المصادر فإن الجماعة تهدف إلى التخلص من مجلس النواب بحجة أن النصاب لم يعد مكتملاً بعد أن تنفذ تصفياتها بحق الأعضاء، وكانت الجماعة قد أعلنت أكثر من مرة رغبتها بحل مجلس النواب.