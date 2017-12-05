بالفيديو.. موقف غير أخلاقي من سوريين خلال مرورهم بنقطة تفتيش في جدة
نشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهم أثناء المرور من إحدى نقاط التفتيش بالمملكة وحالة الرعب التي كانت تنتابهم .
وقال أحدهم للآخر خلال الفيديو أثناء اقتراب السيارة من رجل الأمن ، غطي وجهك أنت شكلك تاجر مخدرات .
وبعد أن تمكنوا من المرور دون أن يوقفهم رجل الأمن ، بدأوا بالصراخ والتكبير ، فيما بدأ أحدهم يسب رجل الأمن بألفاظ خارجة ، في حين قال آخر : ” مرينا غصب عنكم ، يريدوا يوقفونا .. أحنا نوقف السعودية كلها ” .
وأثار الفيديو استياء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مطالبين بسرعة القبض عليهم ، ووصفوهم بالمستهترين بالأنظمة والقوانين في المملكة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23542 ] نشر منذ 18 دقيقة
تم القبض عليهم ولله الحمد🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39312 ] نشر منذ 6 دقائق
راح يجرونك من اذنك ياابو شكيم ويخوبرونك ,, تعرف شو بيخوبرونك ؟؟
,, راح تعرفها قريباً لاتستعجل ,,