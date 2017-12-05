بالفيديو.. موقف غير أخلاقي من سوريين خلال مرورهم بنقطة تفتيش في جدة

نايف السالم(صدى):

نشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهم أثناء المرور من إحدى نقاط التفتيش بالمملكة وحالة الرعب التي كانت تنتابهم .

وقال أحدهم للآخر خلال الفيديو أثناء اقتراب السيارة من رجل الأمن ، غطي وجهك أنت شكلك تاجر مخدرات .

وبعد أن تمكنوا من المرور دون أن يوقفهم رجل الأمن ، بدأوا بالصراخ والتكبير ، فيما بدأ أحدهم يسب رجل الأمن بألفاظ خارجة ، في حين قال آخر : ” مرينا غصب عنكم ، يريدوا يوقفونا .. أحنا نوقف السعودية كلها ” .

وأثار الفيديو استياء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مطالبين بسرعة القبض عليهم ، ووصفوهم بالمستهترين بالأنظمة والقوانين في المملكة .