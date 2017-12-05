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بالفيديو.. موقف غير أخلاقي من سوريين خلال مرورهم بنقطة تفتيش في جدة

بالفيديو.. موقف غير أخلاقي من سوريين خلال مرورهم بنقطة تفتيش في جدة
نايف السالم(صدى):

نشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهم أثناء المرور من إحدى نقاط التفتيش بالمملكة وحالة الرعب التي كانت تنتابهم .

وقال أحدهم للآخر خلال الفيديو أثناء اقتراب السيارة من رجل الأمن ، غطي وجهك أنت شكلك تاجر مخدرات .

وبعد أن تمكنوا من المرور دون أن يوقفهم رجل الأمن ، بدأوا بالصراخ والتكبير ، فيما بدأ أحدهم يسب رجل الأمن بألفاظ خارجة ، في حين قال آخر : ” مرينا غصب عنكم ، يريدوا يوقفونا .. أحنا نوقف السعودية كلها ” .

وأثار الفيديو استياء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مطالبين بسرعة القبض عليهم ، ووصفوهم بالمستهترين بالأنظمة والقوانين في المملكة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39312 ] نشر منذ 6 دقائق

راح يجرونك من اذنك ياابو شكيم ويخوبرونك ,, تعرف شو بيخوبرونك ؟؟

,, راح تعرفها قريباً لاتستعجل ,,

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