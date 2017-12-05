فيديو.. رد فعل عمالة باكستانية على مواطن طلب منهم قطع شجرة من الطريق العام

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق محاولة أحد المواطنين، لقطع شجرة لسرقتها من الطريق العام، بواسطة عمالة باكستانية.

وأوضح مصور الفيديو أن الواقعة حدثت قبالة منزله، حيث أحضر مواطن عمالة باكستانية وطلب منهم قص إحدى الأشجار الواقعة في الطريق العام وتحميلها على سيارة نقل أتى بها، والمفارقة أن العمال رفضوا الأمر، قائلين إن قطع الأشجار من الطريق العام أمر ممنوع، وقال مصور الفيديو: ” إن البعض يتعامل مع الممتلكات العامة في الشارع كأنها غنائم مستباحة، معتبراً أن هذا جزء من الفساد “.