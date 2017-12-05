فيديو.. شباب يمتهنوا العمل في محطة وقود بالأحساء
كسر مجموعة من الشباب السعوديين، عادات المجتمع في ثقافة العيب وامتهنوا العمل في محطات الوقود بالأحساء.
وأكد أحد الشباب، خلال لقاء له عبر برنامج ” الراصد “، الذي تبثه قناة ” الإخبارية “، أنه علم بوجود وظائف للعمل في محطة الوقود عن طريق تطبيق التواصل ” واتساب “، موضحا أنه لا يوجد عيب في العمل وكسب لقمة العيش.
وأوضح شاب آخر يعمل في نفس المحطة التي توجد في مدينة العمران، أن الرواتب تتراوح ما بين 3100 ريال إلى 3700 ريال شهرياً، مع يومين إجازة أسبوعياً.
فيديو | #الراصد يقف على قصة شباب سعوديين كسروا حاجز الخجل والعيب وعملوا داخل محطة بنزين. pic.twitter.com/S3NuA9TExq
— الراصد (@alraasd) December 4, 2017
مغرد[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقكم يارب ويحفظكم والله الشباب السعودى يعمل ولكن نبى التجار ورجال الا عمال يعطونهم الثقه والله العمل ما فيه عيب العيب الى يشحد او يبيع محرمات
مغرد[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 1 ساعة
والله والله مبسوط ان شبا بنا يعملون يارب يرزقكم الرزق الحلا ل ونعم بكم يا شباب سلمان ومحمد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39310 ] نشر منذ 55 دقيقة
مافيها شي ,, لقمة عيش شريفه ,,
,, قواهم الله ,,