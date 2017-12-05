فيديو.. شباب يمتهنوا العمل في محطة وقود بالأحساء

طلال الغامدي(صدى):

كسر مجموعة من الشباب السعوديين، عادات المجتمع في ثقافة العيب وامتهنوا العمل في محطات الوقود بالأحساء.

وأكد أحد الشباب، خلال لقاء له عبر برنامج ” الراصد “، الذي تبثه قناة ” الإخبارية “، أنه علم بوجود وظائف للعمل في محطة الوقود عن طريق تطبيق التواصل ” واتساب “، موضحا أنه لا يوجد عيب في العمل وكسب لقمة العيش.

وأوضح شاب آخر يعمل في نفس المحطة التي توجد في مدينة العمران، أن الرواتب تتراوح ما بين 3100 ريال إلى 3700 ريال شهرياً، مع يومين إجازة أسبوعياً.