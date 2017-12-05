فيديو.. الموسيقار ياني متحدثا العربية في حفله بالرياض: لقد سرقتم قلبي بالحب

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تحدث الموسيقار العالمي ياني باللغة العربية في بداية الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسط حشد غفير من الحضور.

وبدأ الموسيقار العالمي حفله متحدثا باللغة العربية، معبرا عن سعادته البالغة بوجوده في الرياض، ومنبهراً بالتفاعل الكبير من جانب الشعب السعودي من الجنسين بموسيقاه، بقوله: ” لقد سرقتم قلبي بالحب “.

وقدّم الموسيقار ياني والأوركسترا المصاحب له المكون من عدد من العازفين بينهم سيدات، عدة مقطوعات موسيقية كلاسيكية من القرن الماضي، ومن أشهرها ما أهداها لوالدته.